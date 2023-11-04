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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана Сегодня 15:35 Комментарии Стали известны стартовые составы "Ордабасы" и "Тобола" на финал Кубка Казахстана ©ФК "Тобол" "Ордабасы" и "Тобол" опубликовали стартовые сочетания, которые выйдут на предстоящий финал Кубка Казахстана, передают Vesti.kz. В основной состав "Ордабасы" были включены: Шайзада, Малый, Мбоджи, Ерланов, Макаренко, Матич, Ауро, Суюмбаев, Умаров, Абдихоликов, Беседин У "Тобола" в стартовый состав попали: Коновалов, Габараев, Младович, Каиров, Асранкулов, Илич, Шахов, Мужиков, Иванович, Вукадинович, Дебле Игра между "Ордабасы" и "Тоболом" пройдет на стадионе "Астана Арена", начало встречи - 16:00. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке. Отметим, что "Ордабасы" ранее стал чемпионом Казахстана и в случае победы может оформить "золотой дубль". "Тобол" в свою очередь финишировал в КПЛ на восьмом месте, поэтому костанайцам важно победить, дабы квалифицироваться в еврокубки. Поделиться в соц. сетях:













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