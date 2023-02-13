Состоялась жеребьевка Кубка Казахстана-2023 по футболу. Турнир пройдет в новом формате

Сегодня, 13 февраля, в Астане состоялась жеребьевка Кубка Казахстана по футболу 2023 года. Турнир пройдет в новом формате.
Так, 15 марта в Шымкенте стартует предварительный раунд Кубка страны, в рамках которого 16 представителей первой и второй лиг поборются за две путевки в основную стадию.
На предварительном этапе 16 команд разделены на 4 группы, победители которых встретятся между собой и в плей-офф определят клубы, которые на основной стадии примкнут к 14 командам-участникам чемпионата Казахстана.
Каждый раунд, начиная с 1/8 финала, будет состоять из двух матчей за исключением финала.
Сетка Кубка Казахстана выглядит так:
Матчи 1/8 финала Кубка Казахстана стартуют в апреле, а финал намечен на 4 ноября.
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