Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Комментарии

Определились участники Кубка Казахстана по футболу

Определились участники Кубка Казахстана по футболу
©ПФЛК

15 марта в Шымкенте стартует предварительный раунд Кубка Казахстана по футболу, в рамках которого 16 представителей первой и второй лиг будут вести борьбу за две путевки в основную стадию, сообщается на сайте ПФЛК.

На предварительном этапе 16 команд будут разделены на четыре группы, победители которых встретятся между собой и в плей-офф определят клубы, которые на основной стадии примкнут к 14 командам - участникам чемпионата премьер-лиги.

В сезоне 2023 года в предварительном этапе Кубка стартуют следующие команды: "Академия Онтустык" (Шымкент), "Акжайык" (Орал), "Алтай" (Усть-Каменогорск), "Арыс" (Арыс), "Елимай" (Семей), "Жас Кыран" (Алматы), "Жетысай" (Жетысай), "Женис" (Астана), "Кыран" (Шымкент), "Тараз" (Тараз), "Туран" (Туркестан), "Улытау" (Жезказган), "Хан Тенгри" (Алматы), "Яссы" (Туркестан), AKAS (Алматы), SD Family (Астана).

Жеребьевка предварительного и основного этапов Кубка Казахстана состоится 13 февраля.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кубок РК по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:59
Кубок Казахстана
Определились участники Кубка Казахстана по футболу Определились участники Кубка Казахстана по футболу
26 ноября, 08:53
Кубок Казахстана
Выстрел капитана "Кайрата". Определен лучший гол сезона-2022 Выстрел капитана "Кайрата". Определен лучший гол сезона-2022
14 ноября, 13:37
Кубок Казахстана
Пропал интерес? Сколько людей посетили финалы Кубка Казахстана за последние десять лет Пропал интерес? Сколько людей посетили финалы Кубка Казахстана за последние десять лет
12 ноября, 22:38
Кубок Казахстана
"Эмоции не передать словами". Герой финала Кубка Казахстана - о победе "Ордабасы" "Эмоции не передать словами". Герой финала Кубка Казахстана - о победе "Ордабасы"
12 ноября, 21:53
Кубок Казахстана
Главный тренер "Ордабасы" прокомментировал победу в Кубке Казахстана Главный тренер "Ордабасы" прокомментировал победу в Кубке Казахстана
12 ноября, 21:12
Кубок Казахстана
Тренер "Акжайыка" раскритиковал судей финала Кубка Казахстана Тренер "Акжайыка" раскритиковал судей финала Кубка Казахстана
12 ноября, 17:40
Кубок Казахстана
"Ордабасы" выиграл Кубок Казахстана в финальном матче с девятью голами "Ордабасы" выиграл Кубок Казахстана в финальном матче с девятью голами
12 ноября, 10:52
Кубок Казахстана
Кто в еврокубки? Прямая трансляция финала Кубка Казахстана по футболу Кто в еврокубки? Прямая трансляция финала Кубка Казахстана по футболу
11 ноября, 15:04
Кубок Казахстана
Кто выиграет Olimpbet-Кубок Казахстана 2022 года? Кто выиграет Olimpbet-Кубок Казахстана 2022 года?
31 октября, 15:21
Кубок Казахстана
Определено место проведения финала Кубка Казахстана по футболу Определено место проведения финала Кубка Казахстана по футболу
19 октября, 21:01
Кубок Казахстана
"Ордабасы" вырвал победу у "Астаны" и вышел в финал Кубка Казахстана "Ордабасы" вырвал победу у "Астаны" и вышел в финал Кубка Казахстана
19 октября, 19:50
Кубок Казахстана
Тренер "Тараза" извинился перед болельщиками за вылет из Кубка Казахстана Тренер "Тараза" извинился перед болельщиками за вылет из Кубка Казахстана
19 октября, 19:24
Кубок Казахстана
"Акжайык" установил для себя историческое достижение в Кубке Казахстана "Акжайык" установил для себя историческое достижение в Кубке Казахстана
19 октября, 17:54
Кубок Казахстана
Определился первый финалист Кубка Казахстана в матче с восемью голами Определился первый финалист Кубка Казахстана в матче с восемью голами
19 октября, 09:00
Кубок Казахстана
Прямая трансляция полуфиналов Кубка Казахстана по футболу Прямая трансляция полуфиналов Кубка Казахстана по футболу
18 октября, 20:05
Кубок Казахстана
"Выгодный вброс информации". Бабаян сделал заявление об уходе игроков из "Астаны" и чемпионской гонке "Выгодный вброс информации". Бабаян сделал заявление об уходе игроков из "Астаны" и чемпионской гонке
18 октября, 15:04
Кубок Казахстана
Кто сыграет в финале Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу? Кто сыграет в финале Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу?
13 октября, 11:55
Кубок Казахстана
Болельщики "Астаны" узнали хорошие новости перед матчем Кубка Казахстана Болельщики "Астаны" узнали хорошие новости перед матчем Кубка Казахстана
1 сентября, 12:29
Кубок Казахстана
"Тренер требовательный, но я буду играть". Форвард сборной Казахстана - о сенсационной победе над "Кайратом" "Тренер требовательный, но я буду играть". Форвард сборной Казахстана - о сенсационной победе над "Кайратом"
1 сентября, 10:47
Кубок Казахстана
"Не понимаю по-человечески". Тренер "Мактаарала" "проехался" по политике "Астаны" "Не понимаю по-человечески". Тренер "Мактаарала" "проехался" по политике "Астаны"
1 сентября, 01:04
Кубок Казахстана
"Не могу обещать". Тренер "Астаны" - о сложной победе над "Мактааралом" и погоне за "Актобе" "Не могу обещать". Тренер "Астаны" - о сложной победе над "Мактааралом" и погоне за "Актобе"
31 августа, 23:43
Кубок Казахстана
"Ордабасы" вышел в полуфинал Кубка Казахстана после победы в серии пенальти "Ордабасы" вышел в полуфинал Кубка Казахстана после победы в серии пенальти
31 августа, 22:58
Кубок Казахстана
"Астана" обыграла аутсайдера КПЛ и вышла в 1/2 финала Кубка Казахстана "Астана" обыграла аутсайдера КПЛ и вышла в 1/2 финала Кубка Казахстана
31 августа, 21:44
Кубок Казахстана
"Нужна поддержка, а у нас пустой стадион". Кекер - о вылете "Кайрата" из Кубка Казахстана "Нужна поддержка, а у нас пустой стадион". Кекер - о вылете "Кайрата" из Кубка Казахстана
31 августа, 21:39
Кубок Казахстана
"Тараз" после победы в серии пенальти вышел в 1/2 финала Кубка Казахстана "Тараз" после победы в серии пенальти вышел в 1/2 финала Кубка Казахстана
31 августа, 20:56
Кубок Казахстана
"Кайрат" сенсационно вылетел из Кубка Казахстана в матче с удалением и автоголом "Кайрат" сенсационно вылетел из Кубка Казахстана в матче с удалением и автоголом
31 августа, 10:45
Кубок Казахстана
Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и еще двух игр 1/4 финала Кубка Казахстана Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны" и еще двух игр 1/4 финала Кубка Казахстана
16 августа, 15:09
Кубок Казахстана
Определились пары 1/4 финала Кубка Казахстана Определились пары 1/4 финала Кубка Казахстана
15 августа, 18:20
Кубок Казахстана
Неудачный формат? Как Кубок Казахстана стал "скучной обязанностью" для клубов Неудачный формат? Как Кубок Казахстана стал "скучной обязанностью" для клубов
14 августа, 22:51
Кубок Казахстана
Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus