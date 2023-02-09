Определились участники Кубка Казахстана по футболу

15 марта в Шымкенте стартует предварительный раунд Кубка Казахстана по футболу, в рамках которого 16 представителей первой и второй лиг будут вести борьбу за две путевки в основную стадию, сообщается на сайте ПФЛК.

На предварительном этапе 16 команд будут разделены на четыре группы, победители которых встретятся между собой и в плей-офф определят клубы, которые на основной стадии примкнут к 14 командам - участникам чемпионата премьер-лиги.

В сезоне 2023 года в предварительном этапе Кубка стартуют следующие команды: "Академия Онтустык" (Шымкент), "Акжайык" (Орал), "Алтай" (Усть-Каменогорск), "Арыс" (Арыс), "Елимай" (Семей), "Жас Кыран" (Алматы), "Жетысай" (Жетысай), "Женис" (Астана), "Кыран" (Шымкент), "Тараз" (Тараз), "Туран" (Туркестан), "Улытау" (Жезказган), "Хан Тенгри" (Алматы), "Яссы" (Туркестан), AKAS (Алматы), SD Family (Астана).

Жеребьевка предварительного и основного этапов Кубка Казахстана состоится 13 февраля.

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