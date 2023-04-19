"Астана" одержала разгромную победу в матче Кубка Казахстана

"Астана" в первом матче 1/8 финала обыграла "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 5:1. В первом тайме столичные трижды огорчили гостей - дубль на счету Дембо Дарбо (11-я и 16-я минута) еще один гол на 25-й минуте забил Жарко Томашевич.

Во втором тайме в составе хозяев дубль оформил Эльхан Астанов (55-я и 77-я минута). У "Кайсара" гол на счету Руслана Сахалбаева, который отличился на 57-й минуте.

Ответный матч пройдет 29 апреля.

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