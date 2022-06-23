Неудержимые. Команда казахстанца одержала шестую победу подряд на турнирах по CS:GO

Команда Cloud9, за которую играет казахстанец Абай Hobbit Хасенов, с уверенной победы стартовала на турнире Roobet Cup 2022 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

В дебютной встрече коллектив Хасенова без проблем разделался с Complexity (19:16, 16:7). Сам казахстанец оказался одним из главных творцов победы, совершив 43 "убийства" и доведя свой рейтинг до 1.27.

Эта победа стала шестой подряд в профессиональных играх. Ранее команда Хасенова выиграла в пяти встречах и стала лучшей на турнире IEM Dallas 2022.

Следующий матч Cloud9 проведет с победителем противостояния Astralis - Movistar Riders. Между тем турнир с призовым фондом 200 000 долларов проходит в онлайн-формате и завершится 30 июня.

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