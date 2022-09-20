Команда казахстанца впервые за три месяца поднялась в мировом рейтинге по CS:GO

Команда казахстанца Алексея Qikert Голубева Virtus.Pro поднялась в рейтинге HLTV после выхода в плей-офф турнира ESL Pro League Season 16 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) с призовым фондом 800 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что "Медведи", сейчас выступающие под названием Outsiders, одержали три победы на групповом этапе над MIBR (2:0), BIG (2:0) и FTW (2:0), уступив лишь Faze Clan (1:2) и G2 (0:2). Таким образом, команда, набрав девять очков, заняла третье место в группе и вышла в плей-офф соревнования.

Благодаря этому команда поднялась в мировом рейтинге на одну позицию и сейчас занимает 16-ю строчку. Прогресса коллектив добился впервые с июля этого года. Остальные коллективы казахстанцев остались на прежних позициях. Cloud, за который играет казахстанец Абай Hobbit Хасенов, занимает 11-е место, а AVANGAR - на 81-й строчке.

Лидерство в рейтинге удерживает Faze Clan, на втором месте Natus Vincere. Замыкают тройку сильнейших Liquid.

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