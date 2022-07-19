Команда казахстанца вернулась в топ-3 мирового рейтинга по CS:GO

Команда сильнейшего казахстанского киберспортсмена Абая Hobbit Хасенова Cloud9 вернулась в топ-3 мирового рейтинга по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас на счету коллектива 475 очков, однако лидирующие Natus Vincere и Faze Clane опережают его по набранным баллам почти в два раза.

Повышение в рейтинге произошло благодаря попаданию в полуфинал Roobet Cup 2022. Здесь, в матче с будущим победителем Faze Clan, прервалась победная серия Cloud9, достигшая в общей сложности восьми игр в профессиональных играх на высоком уровне.

На один пункт улучшили свои позиции казахстанские команды AVANGAR (116-е) и k23 (43-е). Коллектив казахстанца Алексея Qikert Голубева Virtus Pro, который сейчас играет под ником Outsiders, спустился на одну строчку и оказался на 17-м месте.

Рейтинг подсчитывается авторитетным сайтом HLTV и используется для приглашения и жеребьевки коллективов на крупные турниры.

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