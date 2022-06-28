Команда казахстанца оказалась в шаге от победы на втором подряд элитном турнире по CS:GO

Команда Cloud9, за которую играет казахстанец Абай Hobbit Хасенов, оказалась в шаге от финала турнира Roobet Cup 2022 по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

За весь турнир коллектив провел три матча, все из которых завершил в свою пользу. По очереди были обыграны Complexity (19:16, 16:7), Astralis (16:7, 16:7) и 9z (16:13, 10:16, 16:14). При этом Cloud9 удерживает первое место по среднему рейтингу игроков на всех картах - 1,14.

В общей сложности победная серия команды Хасенова достигла восьми в профессиональных играх на высоком уровне. Ранее Cloud9 выиграла турнир IEM Dallas 2022. Следующий матч команда проведет с BIG. Между тем турнир с призовым фондом 200 000 долларов проходит в онлайн-формате и завершится 30 июня.

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