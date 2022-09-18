Казахстанские киберспортсмены вошли в топ-3 на международных студенческих играх

Сборная Казахстана стала серебряным призером международных студенческих игр по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

В финале казахстанские киберспортсмены уступили соперникам из Сербии со счетом 1:2. В итоге наша стрелки заработали около 2,5 миллионов тенге. Третье место досталось сборной России.

Отметим, что в состязаниях по Dota 2 казахстанцы оказались третьими, пропустив вперед себя команды Сербии и России.

Соревнование стартовало 13 августа, а финальные матчи прошли 16-17 сентября в Москве. Всего в матчах участвовали несколько десятков команд со всех регионов мира.