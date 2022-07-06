Казахстанец вошел в топ-3 лучших по CS:GO в мире в необычном рейтинге

Игрок команды Cloud9 и сильнейший казахстанский киберспортсмен Абай Hobbit Хасенов вошел в топ-3 рейтинга по эффективности на отдельных картах Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

28-летний казахстанец замкнул тройку самых эффективных на новой карте Ancient. Здесь его рейтинг составил 1.22. Еще одной "коронкой" Хасенова была названа карта Vertigo, на которой у Hobbit - 1.10 рейтинга.

Отметим, что казахстанец является самым возрастным игроком в команде.

Напомним, что команда пробилась в полуфинал турнира Roobet Cup 2022 с призовым фондом 200 000 долларов, обыграв Complexity, Astralis и 9z. При этом Cloud9 заняла первое место по среднему рейтингу игроков на всех картах - 1,14. Однако в полуфинале последовало поражение от BIG, которые и стали победителями соревнования.

На этом прервалась победная серия Cloud9, достигшая в общей сложности восьми игр в профессиональных играх на высоком уровне. Ранее Cloud9 выиграла турнир IEM Dallas 2022.

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