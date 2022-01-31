Финалист ЧМ по CS:GO из Казахстана выиграл первый турнир после двухлетнего простоя

Самый успешный киберспортивный проект Казахстана AVANGAR выиграл первый турнир по Counter-Strike: Global Offensive за последние два года, передает корреспондент Vesti.kz.

Команда, за которую играют казахстанцы Айдос kade0 Хайржан и Кайсар ICY Файзнуров, белорус Алексей znx Злотковский, а также россияне Владислав FinigaN Усов и Глеб s1natoRRR Ольчедаевский, одержала победу на ESEA Winter 2021 Cash Cup 3 Europe. По пути к вершине они обыграли коллективы из топ-50 мирового рейтинга - Tricked (2:0) и Enterprisе (2:1). Победа обеспечила AVANGAR тремя тысячами долларов призовых и рейтинговыми очками.

Отметим, что последний выигранный турнир команды пришелся на конец 2019 года, когда казахстанцы стали лучшими на WESG Central Asia. Летом того же года коллектив стал финалистом престижного турнира StarLadder Berlin Major в Германии с призовым фондом в миллион долларов, а в сентябре победил на BLAST Pro Series Moscow 2019.

Благодаря этому они вошли в топ-3 мирового рейтинга, а в списке самых прибыльных команд сезона заняли 11-е место. После этого весь состав перешел под знамена Virtus.pro. В 2020 году состав по CS:GO распустили полностью, но недавно были представлены новые игроки.

Отметим, что организация AVANGAR существует с 2017 года. В составе организации есть команды по популярным дисциплинам CS:GO и PUBG.