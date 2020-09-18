Абай Hobbit Хасенов стал MVP финала и выиграл первый турнир по CS:GO с новой командой

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Команда Gambit по Counter-Strike: Global Offensive выиграла первый турнир после подписания казахстанца Абая Hobbit Хасенова. Сам киберспортсмен был признан лучшим игроком финала, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в рамках турнира Nine To Five против Godsent, занимающей 17 место в мировом рейтинге, завершился победой "гамбитов" со счетом 2:1 (22:20,17:19, 16:12). Лучшим у победителей стал Хасенов. Он совершил 82 "убийства", а его рейтинг составил 1,28. За победу команда Абая получила 35 000 долларов.
Стоит отметить, что благодаря яркой игре, Hobbit попал топ-5 лучших игроков недели по версии HLTV. Он вошел в список по нескольким показателям: урону за раунд, клатчам и выигранным дуэлям.
Напомним, Хасенов перешел из Winstrike Team в конце июля. Казахстанец уже представлял организацию в 2016-2018 годах. Тогда вместе с коллективом он стал чемпионом PGL Major Krakоw 2017.
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