Победитель "мажора" по CS:GO и любящий отец. Подробности карьеры Абая Hobbit Хасенова

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Крутой капитан, любящий отец и просто улыбчивый парень. Такую рецензию можно дать киберспортсмену Абаю Hobbit Хасенову. Его вклад в успех казахстанского Counter Strike сложно переоценить. Vesti.kz предлагает познакомится с биографией одного из лучших геймеров страны.
Hobbit начал свою профессиональную карьеру в 20 лет, что по меркам киберспорта - очень поздний срок. Тем не менее, его послужной список выглядит довольно внушительно. За пять лет Хасенов успел поиграть в командах Tengri, Winstrike, Hell Raisers и Gambit, выиграть множество престижных турниров и заработать порядка 250 000 долларов.
Самой яркой вехой в карьере Абая стала победа на PGL Krakow Major в 2017 году в составе команды Gambit. Вместе с соотечественниками Дауреном Adren Кыстаубаевым и Рустемом Mou Телеповым он первым в СНГ выиграл "мажор" по CS:GO. Сам Hobbit получил отдельный приз от организаторов.
Будущая звезда казахстанского киберспорта родился 18 мая 1994 года. В детстве он любил играть в футбол. Однажды старший брат позвал Абая поиграть в Counter Strike, и с этого момента началась киберспортивная страница Hobbita. Он с детства ставил перед собой высокие цели и уже в десятилетнем возрасте дал свое первое интервью.
Насыщенная карьера никак не помешала его личной жизни. Абай женился на экс-киберспортсменке Алике, которая родила ему дочь. К слову, Hobbit является примерным семьянином и все свободное время проводит с родными. Герой нашей статьи болеет за английский "Манчестер Юнайтед" и не пропускает ни одного боя своего знаменитого соотечественника Геннадия Головкина.
Паралельно с карьерой известный геймер решил заняться предпринимательством. В прошлом году он открыл собственный компьютерный клуб в Нур-Султане. Игровой центр пролучил название MAJOR by Hobbit. Таким образом осуществилась одна из целей Хасенова.
Сейчас Абай является одним из лидеров нового состава Gambit, которому пророчат перспективное будущее. Казахстанцу 26 лет. Он близок к своему пику, а значит болельщики вправе ожидать от него новых побед.
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