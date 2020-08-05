В Virtus.pro нашли замену самому успешному казахстанскому киберспортсмену

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Казахстанский киберспортсмен Тимур Buster Тулепов заменит своего соотечественника Даурена AdreN Кыстаубаева в составе российской команды Virtus.pro по дисциплине Counter Strike: Global Offensive. Об этом сообщил известный киберспортивный журналист и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков, передает корреспондент vesti.kz.
"VP возвращают Buster'a, что повышает их огневую мощь, но при этом теряют еще около 600 очков, падая на пятое место в таблице рейтинга RMR. Adren'у желаем побыстрее найти хорошую команду. Даур вообще уникальный игрок. Он играл на топ-уровне во все версии CS. Если кто не знает, то в 2005-м он занял второе место на WCG по CS:Source", - отметил Бирюков.
Ранее Тулепов выступал за "медведей", но взял перерыв в карьере 23 мая, когда в Virtus.pro перешел латыш Марэк YEKINDAR Галинскис. Кыстаубаев накануне покинул команду.