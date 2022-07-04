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Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Олимпийская чемпионка совершила каминг-аут
©Reuters

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Астрид Якобсен совершила каминг-аут.

"После нескольких дней ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать жертвой этого абсурда, потому что люблю представительницу своего пола", - написала Якобсен в Instagram.

Норвежка добавила, что ей никогда не было стыдно за свои чувства, однако ранее она не признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации никому за пределом семьи.

Якобсен завоевала золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в эстафете четыре по пять километров. На ее счету также три победы на чемпионатах мира, а также две серебряные и пять бронзовых наград мирового первенства.

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Метки:
Лыжный спорт

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