Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В Нур-Султане презентована команда по велоспорту на треке Nur Sultan Cycling Team

Ее возглавил главный тренер сборной Казахстана.

В Нур-Султане презентована команда по велоспорту на треке Nur Sultan Cycling Team
Фото: КФВС©
Новости спорта Велоспорт Крытый велоспорт
0

Сегодня, 26 февраля, в Нур-Султане состоялась презентация трековой команды Nur Sultan Cycling Team, которая была создана при поддержке акимата города и Казахстанской федерации велоспорта, сообщает пресс-служба КФВС.

Nur Sultan Cycling Team - трековая команда, зарегистрированная в Международном союзе велосипедистов (UCI). В ее состав вошли молодые и перспективные гонщики, выступающие как на треке, так и на шоссе.

"Мы гордимся тем, что на предстоящие Олимпийские игры у нас завоевано семь лицензий, три из которых принадлежат трековикам.

Учитывая, что в Нур-Султане функционирует многотысячный велотрек, для федерации принципиально важным вопросом являлось возрождение трековой команды. После распада команды гонщики, которые становились призерами и победителями международных соревнований, были вынуждены остаться не у дел. Таким образом, имея один из лучших велотреков в мире, мы не имели трековой команды. Но необходимо отметить, что вопреки всему наши ребята все-таки очень успешно выступали на протяжении двух сезонов, набирали необходимые рейтинговые очки для завоевания лицензий.

Отрадно, что в вопросе возрождения команды нас поддержал акимат города Нур-Султана. Это действительно важное событие", - отметила генеральный секретарь Казахстанской федерации велосипедного спорта Асем Кунакбаева.

Генеральным менеджером команды назначен главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на треке Владимир Бушанский.

"В наши планы входит участие в чемпионате Азии, который пройдет в Нур-Султане. Мы надеемся, что подготовка будет успешной, а результаты предстоящих международных соревнований - высокими. В ближайшее время мы попытаемся оправдать доверие, возложенное на ребят и тренерский штаб", - подытожил Бушанский.

Проект финансируется акиматом Нур-Султана и фондом президента КФВС Нурлана Смагулова. В рамках инициативы данного фонда производится поддержка детского спорта. Во время презентации состоялась передача семи велосипедов на баланс ОСДЮШОР № 6.

Фото: КФВС©

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
велоспорт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:26
Велоспорт

В Нур-Султане презентована команда по велоспорту на треке Nur Sultan Cycling Team
9 августа 2020
13:45
Велоспорт

Съедаем за сутки 15 тысяч калорий и жмем ногами 440 килограммов - трековик Сергей Пономарев
9 июня 2020
13:18
Велоспорт

"В мире знают наших гонщиков". Тренер-консультант сборной Казахстана - о развитии трек-спринта
12 марта 2020
15:51
Олимпиада-2020

Как в Казахстане будут распределяться лицензии на Олимпиаду-2020 в велоспорте на треке
2 марта 2020
16:21
Велоспорт

Казахстанские гонщики могут завоевать лицензии на Олимпиаду-2020 по итогам ЧМ на треке
1 марта 2020
09:53
Велоспорт

Казахстанец Захаров из "Астаны" вошел в ТОП-10 на чемпионате мира по велотреку
28 февраля 2020
15:41
Велоспорт

Казахстан может впервые выступить на Олимпиаде в спринте на велотреке
25 февраля 2020
17:22
Велоспорт

Сборная Казахстана отправилась на чемпионат мира по велоспорту на треке
8 декабря 2019
00:24
Велоспорт

Казахстанец стал третьим на этапе Кубка мира по велоспорту на треке
23 октября 2019
19:59
Велоспорт

"Очки для отбора на Олимпиаду". Казахстанские гонщики завоевали 16 медалей на ЧА по велоспорту на треке
19 октября 2019
19:50
Велоспорт

"На шаг ближе к Токио-2020". Гонщик "Астаны" выиграл медаль на ЧА по велоспорту в треке
18 октября 2019
15:56
Велоспорт

Казахстанец завоевал "серебро" на чемпионате Азии по треку
15 октября 2019
18:56
Велоспорт

Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по велоспорту на треке
24 июня 2019
19:01
Велоспорт

Лидер сборной Казахстана по велотреку рассказал о зарплатах в своем виде спорта и стоимости рекорда
19 мая 2019
19:43
Велоспорт

Сборная Казахстана по велоспорту на треке выиграла семь медалей на Silk Way Series Astana
18 мая 2019
21:40
Велоспорт

Казахстанский велогонщик стал победителем Silk Way Series Astana в омниуме
16 мая 2019
19:38
Велоспорт

Казахстанцы завоевали шесть медалей на международном турнире по велотреку в Нур-Султане
15 мая 2019
17:59
Велоспорт

Казахстанец из "Астаны" завоевал "золото" на международном турнире по велотреку
14 января 2019
19:50
Велоспорт

Казахстан завоевал 14 медалей на чемпионате Азии по велотреку
4 декабря 2018
20:42
Велоспорт

Казахстанец Захаров стал пятым на этапе Кубка мира по велотреку
29 ноября 2018
19:06
Велоспорт

Тренер сборной Казахстана по велотреку рассказал о задачах на этап Кубка мира и борьбе за лицензии ОИ-2020
2 сентября 2018
09:00
Азиада

Все чемпионы и призеры. Кто выиграл для Казахстана медали на Азиаде-2018
29 августа 2018
16:25
Азиада

Казахстан завоевал 49-ю медаль на Азиаде-2018
12 ноября 2017
11:47
Велоспорт

Казахстанский велогонщик выиграл "золото" на этапе Кубка мира
14 ноября 2016
20:33
Велоспорт

Казахстанский велогонщик выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира
21 августа 2015
16:40
Велоспорт

Жуткое падение произошло на чемпионате мира по велоспорту в Астане
11 марта 2013
17:05
Велоспорт

Артем Захаров - чемпион Азии в трековом многоборье
23 февраля 2013
14:05
Велоспорт

Павел Гацкий - 14-й в гонке по очкам на чемпионате мира в Минске (+видео)
22 февраля 2013
10:35
Велоспорт

Диас Омирзаков - десятый в индивидуальной гонке преследования на ЧМ
5 октября 2012
10:14
Велоспорт

В Астане прошел чемпионат Казахстана по велоспорту на треке
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика