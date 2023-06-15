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Казахстанец завоевал серебро чемпионата Азии по велоспорту на треке

Казахстанец завоевал серебро чемпионата Азии по велоспорту на треке
©olympic.kz

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Рамис Динмухаметов стал серебряным призером чемпионата Азии в Нилае (Малайзия), сообщает Olympic.kz.

Спортсмен показал второй результат в групповой гонке на выбывание.

Добавим, что ранее команда Казахстана показала третий результат в командной гонке преследования.

 

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