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"Все решает руководство". Бердыев - о новом составе, таланте Вагнера Лава и прогнозе на матч "Кайрата" в Лиге конференций

"Все решает руководство". Бердыев - о новом составе, таланте Вагнера Лава и прогнозе на матч "Кайрата" в Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

"Кайрат" ожидает тяжелый матч с "Базелем", заявил главный тренер клуба Курбан Бердыев, сообщает корреспондент Vesti.kz. Наставник алматинцев дал прогноз на встречу пятого тура групповой стадии Лиги конференций и похвалил лидера команды Вагнера Лава.

- Мы наблюдали за матчем с "Базелем" и увидели два непохожих тайма. Казалось, что сначала "Кайрат" разгромят в первом тайме, и во втором было ощущение, что алматинцы заберут очки в Швейцарии. По этим двум таймам наверняка сделан разбор. Какие планы будут, чтобы вы сыграли, как во втором тайме в Базеле?

- Позволю себе небольшое отступление. Я хочу поблагодарить Вагнера за вклад в "Кайрат". Команда до него давно не была чемпионом. Его присутствие является определяющим в золотых медалях. Я говорил, что это лучший легионер России за всю историю. На протяжении многих лет быть лучшим бомбардиром очень сложно. Его вклад в развитие в ЦСКА и в российский футбол высок. Также и здесь. Такие игроки радуют болельщиков. Как тренер скажу - таких профи мало в футболе. Это пример для подражания молодым. Это стимул играть долго и на высоком уровне. Вагнер ниже определенного уровня не опускается ни в играх, ни в тренировках. У меня был Навас, которой закончил в 38 лет. Его профессиональное отношение к футболу весомое и для молодых это ориентир, как надо готовиться к матчам и отдаваться на тренировках.

У Вагнера очень мощная генетика. Он может играть два или три года.

Что касается вопроса, то первый тайм в Базеле был ошеломляющий - "удар-гол, удар-гол", ребята растерялись. Во втором тайме играли смелее и активнее, и удалось выправить игру. "Базель" - это клуб для Лиги чемпионов. Их атакующий потенциал высок. Матч предстоит тяжелый и интересный. Мы набираем обороты. По объему более интенсивнее начинаем играть. "Базель" - очень сильная команда. Мне нравится такая атакующая игра. Против них очень сложно действовать.

- Почему тогда Вагнеру не остаться здесь?

- У него контракт до 15 декабря. Здесь вопрос не ко мне.

- Вопрос по вашему контракту. Насколько его пролонгация зависит от результатов матчей с "Базелем" и "Шахтером" в Кубке Казахстана?

- У нас хорошие отношения с Кайратом Советаевичем. После 15 декабря поговорим. Сразу скажу, продление контракта не зависит от результатов. Все будет зависеть от концепции развития клуба.

- У ряда игроков завершаются контракты. С кем расстанется клуб?

- Вопрос не ко мне. Все решает руководство.

- Вопрос об играх через два дня на третий, будет ли ротация завтра и в воскресенье?

- Ротация будет. У нас есть пример, как ребята после матча с "Карабахом" играли через два дня в Кубке Казахстана с "Астаной" и были уставшими.

Напомним, в первом поединке швейцарцы одержали победу со счетом 4:2. Матч "Кайрат" - "Базель" в рамках пятого тура групповой стадии Лиги конференций состоится 25 ноября в Алматы. Начало в 21:30 по времени Нур-Султана.

"Желто-черные", набрав одно очко, занимают последнее место в группе H. Лидирует в квартете "Карабах", у которого десять баллов. "Базель", набрав восемь очков, располагается на второй строчке. А кипрская "Омония" с двумя баллами занимает третье место.

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Метки:
Бердыев Курбан Алматы Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия Лига конференций

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