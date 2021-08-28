"Впервые будет играть на два фронта". В Азербайджане высказались о "Кайрате" и его лидерах

Azerisport.com рассказал о "Кайрате", который будет соперничать с "Карабахом" в групповом этапе Лиги конференций, а также выделил тройку атакующих футболистов алматинского клуба.

"Кайрат" - дебютант групповых стадий еврокубков. В нынешнем сезоне команда, которую с недавних пор тренирует опытнейший специалист Курбан Бердыев, успела наделать шуму в Европе не только выходом в групповой этап. Так, еще в самом старте евросезона, в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, "желто-черные" выбили израильский "Маккаби" (Хайфа). Тот самый, который в этот четверг камня на камне не оставил от бакинского "Нефтчи", победив 4:0.

После казахи дали бой сербской "Црвене Звезде", победив дома 2:1. Однако на выезде были биты (1:5), после чего отправились в третий раунд Лиги Европы, где стали соавторами еще одной сенсации, проиграв армянскому "Алашкерту" по сумме двух встреч (2:3). А уже непосредственно в плей-офф раунде ЛК они показали класс в матчах с люксембургской "Фолой" (3:1, 4:1).

История "Кайрата" насчитывает уже 67 лет, однако главные результаты приходятся на последние годы. Так, начиная с 2015-го, команда в каждом сезоне брала серебряные медали (в Казахстане лига проводится по системе "весна-осень"). Но в 2020-м все же добилась чемпионства, в третий раз в своей истории. Так что выход в групповой этап можно считать своего рода вишенкой на торте.

Вместе с тем в текущем сезоне чемпионата "желто-черные" идут не лучшим образом. Хотя после 19 туров команда на третьем месте и в ее активе 10 побед и всего 2 поражения, целых 7 встреч она свела вничью. Отставание от идущей второй "Астаны" и лидирующего "Тобола" хоть и незначительное в данном отрезке сезона (4 и 5 очков, соответственно), но оно все же есть. И, кстати, неизвестно, как "Кайрат" впервые в своей истории будет играть на два фронта - чемпионат и еврокубок.

Говоря о составе казахстанского клуба, в первую очередь стоит выделить тройку атакующих футболистов - Артур Шушеначев, Хосе Канте и главная звезда команды Вагнер Лав. Первый является главным бомбардиром команды. В его активе в этом сезоне уже 17 забитых мячей (из них четыре в нынешней евроквалификации). При том, что большую часть начала сезона он пропустил из-за травмы. У Канте на счету 11 мячей (1 в еврокубках), а у Лава - 14 (4)", - говорится в тексте.

Напомним, наряду с "Карабахом" соперниками "Кайрата" по групповой стадии Лиги конференций стали швейцарский "Базель" и кипрская "Омония". Все команды представляют квартет H. Первые матчи пройдут 16 сентября. Для "Кайрата" это дебютное выступление в основной стадии еврокубкового турнира.

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