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УЕФА наказал тренеров за потасовку после матча в еврокубке

УЕФА наказал тренеров за потасовку после матча в еврокубке
©instagram.com/bodoglimt/
Новости спорта Футбол Лига конференций

Главный тренер "Буде-Глимт" Хьетиль Кнутсен и тренер вратарей "Ромы" Нуну Сантуш временно отстранены из-за конфликта, который произошел между специалистами после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (2:1). Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Временное отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Не уточняется, смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.

Ранее капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини рассказал, как наставник "Буде-Глимт" напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. В норвежском клубе в свою очередь заявили о том, что тренер итальянцев напал первым.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Ранее клуб из Норвегии установил рекордную победную серию.

УЕФА заинтересовался потасовкой тренеров после матча Лиги конференций

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Метки:
Лига конференций

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