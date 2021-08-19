"У них Шацкий как полкоманды". Экс-игрок клубов КПЛ оценил шансы "Шахтера" на успех в Лиге конференций

"Шахтеру" по силам пройти "Маккаби" в раунде плей-офф Лиги конференций, считает экс-игрок многих клубов КПЛ Антон Чичулин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил шансы "горняков" на успех и назвал трудности, с которыми карагандинцы столкнутся в Израиле.

"Это очень серьезный соперник, имеющий большой опыт в еврокубках. Думаю, "Шахтеру" будет тяжело, им необходимо выжимать максимум в домашней игре. В Израиле команду ожидает непростой матч - будет очень жарко и душно.

Я играл против израильтян на выезде и знаю, как это сложно. "Шахтеру" точно нельзя пропускать в первой игре и стараться победить. Только так команда будет иметь шансы на выход в группу.

Если тренер грамотно выстроит оборону, то можно "Маккаби" поймать на контратаке - наверняка гости будут атаковать больше, чем хозяева.

Тем не менее шансы есть всегда. "Шахтер" имеет солидный опыт в еврокубках. И, конечно, у них вратарь Игорь Шацкий, один как полкоманды.

К тому же карагандинцы, привыкшие к игре на таком газоне. Как и "Астана", "Шахтер" на этом стадионе успешно играл с грандами, например обыгрывал "Селтик".

Я желаю им удачи в этих матчах", - заявил Чичулин.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между "Шахтером" и "Маккаби" пройдет 19 августа в Нур-Султане. Начало в 19:00.

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