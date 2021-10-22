Тренер "Карабаха" разобрал победу над "Кайратом" и ситуацию в группе Лиги конференций

Главный тренер азербайджанского "Карабаха" Гурбан Гурбанов подвел итоги волевой победы над алматинским "Кайратом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Его слова приводит AzeriSport.

- Играли против очень хорошей команды. Они создавали нам сложности со стандартов и в целом сильны физически. В первом тайме очень хорошо прессинговали нас, проводили быстрые атаки. В первой половине было непросто. Во втором тайме уже мы создавали им сложности. Ребята не пали духом, не хотели проигрывать. У них было желание выиграть сегодня. Болельщики придавали сил футболистам. Давно на стадионе не было такой атмосферы.

- Три матча и семь очков. Сколько процентов работы в группе уже сделано?

- Впереди еще три тура и потенциальные девять очков. Две игры будут на выезде. Будет непросто. Соперники будут относиться к нам серьезнее. При трехочковой системе расслабляться нельзя. Может, многие думали, что после 4:1 в Кипре мы сегодня легко выиграем. Но я еще вчера говорил, что нельзя обманываться поражению "Кайрата" от "Базеля" (2:4). Надо серьезно подходить к оставшимся играм.

- Можете назвать рецепт последних 15 минут?

- Такого типа команды не всегда могут удерживать заданный темп все 90 минут. Где-то возникают бреши. Мы выжидали свой шанс. В первом тайме я сам иногда успокаивал ребят. Если давить на обороняющуюся команду, то она рано или поздно ошибется. Вышедшие во втором тайме футболисты показали себя с лучшей стороны. Выиграли за счет самоотверженной игры.

- Голы забили больше всех критикуемые футболисты…

- Я рад каждому голу моего футболиста. Но не буду скрывать, больше всех радуюсь голам Рамиля Шейдаева. Если человек над собой много работает, то я люблю и верю в него. Аббас Гусейнов может быть более активен в атаке. Такие мячи придают уверенности футболисту.

- После какого результата в Лиге конференций вы останетесь довольны футболистами?

- В последнее время я требую от футболистов самоотверженности. Это для меня очень важно. После этого и результат будет. Если продолжим побеждать, то я буду доволен ими.

В четвертом туре Лиги конференций "Кайрат" вновь сыграет с "Карабахом", но уже в Алматы - 4 ноября, а "Омония" в этот же день примет "Базель".

На данный момент "Карабах" и "Базель" делят лидерство в группе (по семь очков), тогда как у "Кайрата" с "Омонией" осталось по баллу.

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