Соперник "Кайрата" провел тренировку в одном из алматинских дворов

Футболисты венгерской "Кишварды" после прибытия в Алматы, провели тренировку на детской площадке в одном из дворов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"В программе до обеда были ходьба и растяжка", - написано под публикацией в Instagram соперника "Кайрата" по квалификации Лиги конференций.
Отметим, что вечером гости воспользовались возможностью опробовать газон "Центрального" стадиона.
Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Кайрат" - "Кишварда" пройдет 21 июля в Алматы, начало встречи - в 20:00. Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии.
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