Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций будет сажать деревья за каждый забитый гол 

Кипрская "Омония" посадит 48 деревьев за каждый гол, забитый в ворота алматинского "Кайрата", сообщает KazFootball.kz.

Киприоты запустили необычную акцию в нынешнем сезоне. Ее цель - озеленение Кипра. Деревья высаживаются за каждый гол в каждом турнире, в котором участвует команда.

Напомним, что "Омония" и "Кайрат" сыграют в группе H Лиги конференций, куда также попали швейцарский "Базель" и азербайджанский "Карабах".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!