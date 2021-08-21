Скромная история, экс-лидеры "Астаны" и обидчики чемпионов. Что нужно знать о новом клубе Меркеля

Казахстанец Александр Меркель продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги "Газиантеп". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новой команде 29-летнего полузащитника.

Меркель перешел в "Газиантеп" на правах свободного агента. До этого он выступал в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Фейсали", где в 27 матчах забил один гол и сделал два ассиста.

Что касается "Газиантепа", то это второй сезон в высшем дивизионе для турецкого клуба из одноименного города, расположенного на юго-востоке страны на границе с Сирией. История "красно-черно-белых" насчитывает 33 года существования. Новая команда Меркеля выигрывала третью лигу в сезоне-1996/97. А во второй лиге "Газиантеп" побеждал в 2004/05.

В дебютном сезоне в Суперлиге "Газиантеп" набрал 58 очков и занял девятое место. По ходу чемпионата клуб с одинаковым счетом 3:1 обыграл грандов турецкого футбола - стамбульские "Бешикташ" и "Фенербахче", а также дважды одолел "Истанбул Башакшехир" (2:0 и 2:1) - действующего на тот момент чемпиона страны.

Клуб, в структуре которого есть и баскетбольная команда, играл под несколькими названиями. С момента основания он именовался "Санкоспор", в 1999-м стал называться "Газиантеп Бююкшехир Беледиеспор". Спустя 18 лет произошел очередной ренейминг - "Газиантеп Газишехир", и цвета клуба были изменены на нынешние. С 2019-го он называется просто - "Газиантеп".

Кстати, сочетание красного и черного было у другой команды из этого города - "Газиантепспор", расформированной в 2020 году.

Меркель стал первым казахстанцем в составе клуба. До этого там играли легионеры из 24 стран, в том числе и экс-игрок "Астаны" Патрик Твумаси. Ганец в августе 2019-го был отправлен "Алавесом" в "Газиантеп" в рамках арендного соглашения. В сентябре 2020-го он вернулся в испанский коллектив, откуда ушел в немецкий "Ганновер". В турецком клубе Твумаси провел во всех турнирах 27 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов.

Еще один бывший лидер "Астаны" Фокси Кетевоама играл за "Газиантеп" в сезоне-2015/16. Туда он перешел из столичного клуба в начале 2016-го, а через полгода покинул клуб. На счету полузащитника из Центральноафриканской республики десять матчей, пять голов и одна результативная передача.

Кроме этого, в "Газиантепе" выступали другие игроки, связанные с КПЛ, - это экс-футболист "Тобола" нигериец Уче Калу и серб Неманья Коич, защищавший цвета "Ордабасы",

Меркель, ценник на которого, по данным Transfermarkt, равняется двум миллионам евро, вошел в топ-5 игроков "Газиантепа" по трансферной стоимости. Самым дорогим является футболист сборной Румынии Александру Максим - 3 миллиона евро. На 500 тысяч дешевле стоит еще один новичок клуба бразильский форвард Жоао Фигейреду.

В новом сезоне турецкой Суперлиги клуб Меркеля стартовал с поражения в матче с "Фатих Карагюмрук" (2:3). В матче второго тура "Газиантеп" сыграет дома с чемпионом Турции "Бешикташем". Встреча пройдет в ночь на 22 августа по казахстанскому времени на домашнем стадионе команды "Газиантеп Арена", который вмещает 35 тысяч 517 зрителей. Начало игры - в 00:45. Вероятно, казахстанец в этом поединке получит возможность дебютировать в Суперлиге.

Отметим, что Меркель выбрал номер "52", под которым играл в других клубах. Он уже провел первую тренировку в команде.

Напомним, Меркель, помимо "Аль-Фейсайли", выступал за нидерландский "Хераклес". Также в его карьере были итальянские "Милан", "Дженоа", "Удинезе" и "Пиза", австрийская "Адмира", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".

На международном уровне футболист выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. В команде до 19 лет отметился голом в ворота сверстников из Чехии (1:1). В 2015 году стало известно, что Меркель согласился выступать за сборную Казахстана. С тех пор он провел за национальную команду три матча.

Фото: ФК "Газиантеп"©

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