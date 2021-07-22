Испанский "Хетафе" потерпел поражение от грузинской "Иберии 1999" в матче общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча четвёртого тура общего этапа турнира прошла в Тбилиси и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Исход встречи решил точный удар защитника гостей Георгия Кобуладзе, который отличился на 26-й минуте. Во втором тайме положение испанского клуба осложнилось ещё сильнее: на 59-й минуте красную карточку получил полузащитник Орель Мангала.

В следующем, пятом туре общего этапа "Хетафе" 10 декабря примет "Интер Клуб Эскальдес", а "Иберия 1999" в этот же день сыграет дома с "Црвеной Звездой".

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