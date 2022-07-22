Разгром "Астаны". Тренер "Ракува" намерен поставить точку в Казахстане

Главный тренер польского "Ракува" Марек Папшун высказался о разгромной победе своего клуба над "Астаной" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы счастливы. Исторический и знаковый матч, крупная победа, красивые голы после красивых комбинаций. Команда вышла с верой в себя и проявила характер, особенно когда мы играли вдесятером против одиннадцати. Также команда показала, что хочет выступать в еврокубках. У нас есть большой задел перед ответным матчем, но теперь надо поставить точку в Казахстане", - заявил наставник "Ракува".

Напомним, матч завершился со счетом 5:0 в пользу "Ракува". Ответный матч пройдет 28 июля в Нур-Султане.

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