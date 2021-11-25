Проводы Вагнера Лава и предсказуемые сочетания. Какой состав выставит "Кайрат" на матч с "Базелем"

Сегодня "Кайрат" в матче пятого тура групповой стадии Лиги конференций примет швейцарский "Базель". Корреспондент Vesti.kz предполагает, какой состав на эту игру выставит Курбан Бердыев.

Это будет последний матч перед алматинской публикой для Вагнера Лава. Поэтому, вероятно, бразилец если не получит место в стартовом составе, то однозначно выйдет на замену.

В воротах, несмотря на неудачные моменты в предыдущих поединках, сыграет Стас Покатилов.

В центре обороны предсказуема тройка Нуралы Алип, Раде Дугалич и Маки Баньяк.

На позиции латералей на фоне повреждения Яна Вороговского напрашиваются следующие фигуры - Камо Оганесян (слева) и Дино Миканович (справа). Кроме того, нельзя забывать про Сергея Кейлера, способного усилить игру на левом фланге.

Единственным опорным полузащитником очевидно будет Яцек Гуральски. А чуть выше должны расположиться Рикарду Алвеш и Небойша Косович.

В атаке должно найтись место Лаву. Вероятно, бразилец создаст тандем с Хосе Канте. Обоих форвардов явно берегли для этого матча. В недавнем поединке с "Астаной" Канте и Лав начинали на скамейке запасных. Жоао Пауло и Артур Шушеначев, возможно, выйдут на замену.

Напомним, матч "Кайрат" - "Базель" начнется в 21:30 по времени Нур-Султана. "Желто-черные", набрав одно очко, занимают последнее место в группе H. Лидирует в квартете "Карабах", у которого десять баллов. "Базель" с восемью очками располагается на второй строчке. А кипрская "Омония" с двумя баллами занимает третье место.

Фото: ФК "Кайрат"©