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"Ордабасы" и "Легия" назвали составы на матч Лиги конференций

"Ордабасы" и "Легия" назвали составы на матч Лиги конференций
©ФК "Ордабасы"

Стали известны стартовые составы "Ордабасы" и польской "Легии" на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает KazFootball.kz.

Встреча пройдет сегодня, 27 июля, в Шымкенте. Начало - в 21:00 по времени Астаны.

"Ордабасы": Бекхан Шайзада (В) - Гафуржан Суюмбаев, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Мамаду Мбоджи, Ауро Жуниор - Асхат Тагыберген (К), Евгений Макаренко - Шохбоз Умаров, Бауыржан Исламхан, Всеволод Садовский;

Резерв: Кажымукан Толепберген (В), Мухаммеджан Сейсен (В) - Султанбек Астанов, Акмаль Бахтияров - Владислав Васильев, Думан Нарзилдаев, Бернардо Матич, Жоржиньо, Еркебулан Тунгышбаев, Максим Федин – Айбар Жаксылыков, Бобур Абдухаликов;

Главный тренер: Александр Седнев.

"Легия": Кацпер Тобиаш (В) - Патрик Кун, Артур Енджейчик, Рафал Аугустыняк, Радован Панков, Павел Вшолек - Юрген Чельхака, Бартош Слиш - Марк Гуаоль, Жозуэ, Томаш Пекгарт;

Резерв: Габриел Кобыляк (В), Доминик Хладун (В) - Юри Рибейру, Линдси Роуз - Игор Стшалек, Игорь Харатин, Юрген Элитим, Патрик Соколовски - Эрнест Мучи, Блаж Крамер, Макана Баку, Мацей Росолек;

Главный тренер: Коста Руняич.

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Метки:
Ордабасы ФК Лига конференций

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