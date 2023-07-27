"Ордабасы" и "Легия" назвали составы на матч Лиги конференций

Стали известны стартовые составы "Ордабасы" и польской "Легии" на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает KazFootball.kz.
Встреча пройдет сегодня, 27 июля, в Шымкенте. Начало - в 21:00 по времени Астаны.
"Ордабасы": Бекхан Шайзада (В) - Гафуржан Суюмбаев, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Мамаду Мбоджи, Ауро Жуниор - Асхат Тагыберген (К), Евгений Макаренко - Шохбоз Умаров, Бауыржан Исламхан, Всеволод Садовский;
Резерв: Кажымукан Толепберген (В), Мухаммеджан Сейсен (В) - Султанбек Астанов, Акмаль Бахтияров - Владислав Васильев, Думан Нарзилдаев, Бернардо Матич, Жоржиньо, Еркебулан Тунгышбаев, Максим Федин – Айбар Жаксылыков, Бобур Абдухаликов;
Главный тренер: Александр Седнев.
"Легия": Кацпер Тобиаш (В) - Патрик Кун, Артур Енджейчик, Рафал Аугустыняк, Радован Панков, Павел Вшолек - Юрген Чельхака, Бартош Слиш - Марк Гуаоль, Жозуэ, Томаш Пекгарт;
Резерв: Габриел Кобыляк (В), Доминик Хладун (В) - Юри Рибейру, Линдси Роуз - Игор Стшалек, Игорь Харатин, Юрген Элитим, Патрик Соколовски - Эрнест Мучи, Блаж Крамер, Макана Баку, Мацей Росолек;
Главный тренер: Коста Руняич.
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