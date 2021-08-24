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Одна победа в десяти матчах. Как до "Шахтера" казахстанские клубы противостояли израильтянам на выезде

Одна победа в десяти матчах. Как до "Шахтера" казахстанские клубы противостояли израильтянам на выезде
©ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига конференций

"Шахтеру" в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций против "Маккаби" для того, чтобы выйти в группу, придется совершить невозможное. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как казахстанские клубы ранее играли с израильтянами на выезде.

За всю историю противостояний команд из двух стран лишь раз казахстанцам удалось победить в Израиле. Сделала это "Астана" на групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18, обыграв тель-авивский "Маккаби" (1:0).

Правда, тремя годами ранее "Астана" уступила в выездном матче "Хапоэлю" из Тель-Авива. Тот поединок прошел на Кипре, и победа израильтян уже ничего не решала - в первой игре столичный клуб разгромил своего соперника - 3:0.

Сезон-2014/15

"Хапоэль" (Тель-Авив) - "Астана" 1:0

Сезон-2017/18

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Астана" 0:1

Еще один раз представитель нашей страны сумел сыграть против израильтян на выезде вничью. Этим клубом стал "Кайрат", встречавшийся с "Маккаби" из Хайфы в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов текущего сезона.

Выездная встреча завершилась со счетом 1:1, а в Алматы победили хозяева (2:0) и выбили неудобного соперника из дальнейшей борьбы.

Впрочем, остальная история взаимоотношений "Кайрата" с израильтянами многострадальна. Алматинцы трижды проигрывали в этой стране - "Маккаби" из Тель-Авива (1:2), "Хапоэлю" (Беэр-Шева) (0:2) и "Маккаби" из Хайфы (1:2). В перечисленных случаях "желто-черные" вылетали из еврокубков.

Матчи "Кайрата" в Израиле:

Сезон-2016/17

"Маккаби" (Тель-Авив) - "Кайрат" 2:1

Сезон-2019/20

"Хапоэль" (Беэр-Шева) - "Кайрат" 2:0

Сезон-2020/21

"Маккаби" (Хайфа) - "Кайрат" 2:1

Сезон-2021/22

"Маккаби" (Хайфа) - "Кайрат" 1:1

Матчи "Актобе" в Израиле в 2009 и в 2010 годах стали сущим кошмаром для казахстанцев. В первом случае "красно-белые" проиграли "Маккаби" со счетом 3:4, ведя при этом 3:0. Во втором западноказахстанцы после минимальной победы над тель-авивским "Хапоэлем" 1:0 уступили на выезде с нужным для соперника результатом - 1:3.

Матчи "Актобе" в Израиле:

Сезон-2009/10

"Маккаби" (Хайфа) - "Актобе" 4:3

Сезон-2010/11

"Хапоэль" (Тель-Авив) - "Актобе" 3:1

"Шахтер", сейчас усложнивший свою турнирную судьбу поражением от "Маккаби" дома, уже проигрывал в Израиле. В сезоне-2013/14 на групповой стадии Лиги Европы "горняки" уступили "Маккаби" из Хайфы.

Матч "Шахтера" в Израиле:

Сезон-2013/14

"Маккаби" (Хайфа) - "Шахтер" 2:1

"Ордабасы" также имеет негативный опыт встреч с израильтянами на выезде. В квалификации Лиги Европы-2015/16 шымкентцы после нулевой ничьей с "Бейтаром" на своем поле проиграли в гостях - 1:2.   

Матч "Ордабасы" в Израиле:

Сезон-2015/16

"Бейтар" (Йерусалим) - "Ордабасы" 2:1

Как видим по опыту других казахстанских команд, "горнякам" будет очень сложно исправить ситуацию в выездном матче против команды, которая изначально считалась фаворитом пары и добилась важной победы в первой игре.

Напомним, "Шахтер" проведет ответный матч с "Маккаби" 26 августа. Встреча в Тель-Авиве начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. В первом поединке "горняки" уступили со счетом 1:2.

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Метки:
Лига Европы Лига чемпионов Лига конференций Кайрат ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Актобе ФК Израиль Наши в еврокубках Футбол

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