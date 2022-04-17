Моуринью установил два новых рекорда

Тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью стал рекордсменом среди специалистов, выходивших в полуфиналы еврокубков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Предстоящее полуфинальное противостояние Лиги конференций с "Лестером" станет для португальского наставника 11-м в карьере.

Португалец обошел таких коллег, как Карло Анчелотти из Италии и испанца Хосепа Гвардиолу. У обоих по девять полуфиналов.

А также Алекса Фергюсона (Шотландия) и Юппа Хайнкеса (Германия), которые по восемь раз выводили свои клубы в полуфиналы еврокубков.

Также добавим, что Моуринью первым вышел в полуфинал всех трех европейских турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, в 1/4 финала "Рома" прошла норвежский "Буде Глимт" (5:2 по сумме двух встреч).

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