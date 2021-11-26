"Моментами, нам было тяжело". Тренер "Базеля" разобрал победу, высказался о камбэке и оценил игру "Кайрата"

Главный тренер "Базеля" Патрик Рамен высказался о матче пятого тура групповой стадии Лиги конференций с "Кайратом", сообщает корреспондент Vesti.kz. Он оценил игру алматинцев и сравнил встречу в Алматы с поединком в Швейцарии.

- Вы произвели сразу три замены, это стратегический план или реакция на игру, вы уступали 1:2?

- Это не было запланировано - все шло от игры. Думаю, те игроки, вышедшие на замену, внесли свой вклад и мы смогли отреагировать на отставание.

- Можно ли сказать, что "Кайрат" играл качественнее по сравнению с первым матчем в Базеле?

- Этого следовало ожидать. Я видел все игры "Кайрата" в Лиге конференций. Команда играла лучше. Думаю, "Кайрат" мог выиграть в матче с Карабахом?

- А сегодня не мог выиграть?

- У вас было два раза преимущество сначала 1:0, потом 2:1. Моментами нам было тяжело. Думаю, мы правильно сделали замены.

- Мы наблюдали за разминкой и увидели хороший контроль мяча и комбинации благодаря которым вскрывали оборону и забили гол. Это с разминки сразу идет моделирование на игру?

- Мы постарались привнести в свои действия все, что наигрывали до матча. Все, что ребята делали на флангах претворили в игру.

Хочу поблагодарить за гостеприимство. Желаем "Кайрату" всего наилучшего.

Напомним, матч "Кайрат" - "Базель" завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. При этом, "желто-черные" дважды вели по ходу встречи. В составе алматинцев отличился Вагнер Лав и Камо Оганесян. "Кайрат" по-прежнему имеет один набранный балл и последнее место в группе H. У швейцарцев 11 очков и промежуточное лидерство. 9 декабря алматинцы проведут на выезде поединок с кипрской "Омонией".