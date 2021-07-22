Турецкий "Трабзонспор" одержал волевую победу над над софийским ЦСКА в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, передают Vesti.kz.

Автогол и камбэк

Встреча команд прошла в Софии и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт на 33-й минуте не без помощи соперника - защитник "Трабзанспора" Сидни Лопеш Кабрал срезал мяч в свои ворота.

Салах - герой матча

Во втором тайме гостям удалось переломить ход игры. Сначала на 69-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт, а уже в компенсированное время египтянин выступил в роли ассистента - с его передачи отличился Ноа Савьолу (90+3) и принёс победу "Трабзонспору".

Для 34-летнего Салаха этот гол стал 12-м в текущем сезоне. Всего в 18 матчах за "Трабзонспор" вингер записал на свой счёт также пять результативных передач.

Турнирное положение

Благодаря этой победе "Трабзонспор" набрал девять очков и поднялся на восьмое место в общей таблице Лиге конференций.

В активе ЦСКА один набранный балл и 32-я строчка.

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