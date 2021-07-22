Швейцарский "Лугано" потерпел поражение от чешского "Яблонца" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Стршельнице завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. На 70-й минуте Мартин Цедидла забил первый гол, а на 86-й Ламин Джаво установил окончательный результат.

Для "Лугано", в составе которого весь матч целиком отыграл защитник сборной Узбекистана Бехруджон Каримов это первое поражение в текущей еврокампании.

Ранее швейцарцы выиграли семь матчей и еще два завершили вничью.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 ⏰🧊 Forza ragazzi, pensiamo subito a domenica! #noibianconeri #fclugano #lug https://t.co/tB7qapO74j — FC Lugano (@FCLugano1908) November 26, 2026

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