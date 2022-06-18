Казахстанский клуб оказался в списке самых необычных участников еврокубков

На sports.ru уделили внимание новому еврокубковому сезону, подобрав список самых необычных участников квалификационных раундов из всех чемпионатов. В частности, рассказали о том, какие команды отсутствовали в турнирах долгие годы, а какие и вовсе попали в них впервые. Среди них оказался и "Кызыл-Жар".

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций петропавловцы сыграют с "Осиеком". Первый матч пройдет 21 июля в Нур-Султане, а ответный состоится 28 июля в Хорватии.

"Команда из самого северного города Казахстана - Петропавловска, еще один новичок на еврокубковых стадиях. В прошлом сезоне клуб с довольно скромным бюджетом под руководством бывшего футболиста "Ростова" и московского "Динамо" Андрея Карповича провел на удивление стабильный по результатам сезон и сумел занять четвертое еврокубковое место, забив в последнем туре решающий гол на 91-й минуте матча против прямого конкурента в борьбе за еврокубки. В штабе Карповича также находился Денис "Пушка страшная" Колодин. К сожалению, начало нового сезона для команды не задалось, и Карпович покинул свой пост по собственному желанию и уже тренирует "Актобе".

В составе клуба выступают шесть россиян, и некоторые из них довольно известные. Главное имя - бывший спартаковец Павел Яковлев. Ворота защищает воспитанник "Локо" Мирослав Лобанцев, а перед нынешним сезоном у "Урала" арендован Андрей Панюков.

Главное разочарование состоит в том, что Петропавловск навряд ли увидит еврокубки, обещание реконструировать местный стадион не было исполнено в срок и меньше чем за месяц подготовить стадион к стандартам УЕФА будет нереально. Игры будут проводиться в столице", - говорится в тексте.

Напомним, что на этой стадии турнира также выступят "Кайрат" и "Астана". С их соперниками можно ознакомиться здесь.

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