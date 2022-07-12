Казахстанская бригада арбитров назначена на матч Лиги конференций УЕФА

Судейская бригада из Казахстана обслужит ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между молдавским "Петрокубом" и мальтийской "Флорианой", сообщает KazFootball.kz.

Главным арбитром встречи назначен карагандинский Артем Кучин. На бровках ему будут помогать Юрий Тихонюк из Актобе и Самат Тергеусизов из Алматы.

Сама встреча состоится 14 июля и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана.