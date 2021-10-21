Будет "Кайрату" на руку? Как команды Бердыева раньше играли против клубов из Азербайджана

"Кайрат" в матче третьего тура групповой стадии Лиги конференций встретится в Баку с "Карабахом". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее команды под руководством нынешнего наставника алматинцев Курбана Бердыева играли с представителями Азербайджана.

До предстоящего поединка подопечные знаменитого специалиста дважды играли против представителей этой страны.

В сезоне-2012/13 казанский "Рубин" под руководством Бердыева встречался с "Нефтчи" в Лиге Европы. Тогда бакинцы стали первым клубом из Азербайджана, сумевшим пробиться в групповую стадию еврокубков. Помимо этих команд, в группе H также выступали миланский "Интер" и белградский "Партизан".

Матчи "Рубина" и "Нефтчи" оказались спаренными - третий и четвертый туры. В первом поединке, который состоялся в Казани, хозяева выиграли с минимальным счетом - 1:0. Единственный гол на 16-й минуте забил Алан Касаев.

Во втором поединке в Баку российский клуб также оказался сильнее со счетом 1:0. Что интересно, и в этот раз гол был забит на 16-й минуте. Отличился Владимир Дядюн.

Отметим, что "Рубин" тогда занял первое место в группе H. Команда Бердыева набрала 14 очков. "Интер" заработал на три балла меньше и финишировал вторым. А "Партизан" и "Нефтчи" с тремя очками разделили третье-четвертое места. Азербайджанский клуб дважды сыграл вничью с сербами - 1:1 и 0:0, а также сумел увезти одно очко из Милана - 2:2 с "Интером".

"Рубин" вовсе прошел групповую стадию без поражений - четыре победы и две ничьи.

"У "Кайрата" другой футбол". Тренер "Карабаха" - о предстоящем матче, "Астане" и беспроигрышной серии

Напомним, "Кайрат" занимает третье место в группе H Лиги конференций. Алматинцы сыграли вничью на своем поле с кипрской "Омонией" (0:0) и уступили на выезде "Базелю" (2:4). Сейчас у команды Бердыева один балл. Столько же у "Омонии", но киприоты по дополнительным показателям уступают алматинцам. "Базель" и "Карабах" набрали по четыре очка и лидируют в квартете.

Встреча "Кайрата" и "Карабаха" будет первой в истории двух стран. Ранее казахстанские и азербайджанские команды не играли между собой в еврокубках.

Поединок в Баку начнется в 22:45 по времени Нур-Султана. Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport