"Кайрат" ушёл на перерыв со счётом 1:0 в домашнем матче против шведского "Мьельбю" в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

На 14-й минуте отличился казахстанский защитник Еркин Тапалов, которому ассистировал испанский нападающий Марк Гуаль.

Статистика первой 45-минутки:

• Владение мячом: 51% - 49%;

• Удары (в створ): 10 (4) - 5 (2);

• Ожидаемые голы (xG): 0.36 - 0.45;

• Явные голевые моменты: 0 - 1;

• Касания в штрафной соперника: 8 - 11;

• Угловые: 1 - 2;

• Карточки: без предупреждений и удалений.

В предыдущих турах алматинцы дважды сыграли вничью на выезде - с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), а дома крупно проиграли "Панатинаикосу" (1:5).

В пятом туре, который пройдёт 10 декабря, "Кайрат" примет на своём поле румынскую команду "Университатя Крайова".

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