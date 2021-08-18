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"Кайрат" лишился трех футболистов на первый матч за выход в группу Лиги конференций

"Кайрат" лишился трех футболистов на первый матч за выход в группу Лиги конференций
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Сразу три игрока "Кайрата" не сыграют в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций против люксембургской "Фолы", сообщает KazFootball.kz.

Белорусский защитник алматинского клуба Денис Поляков в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против армянского "Алашкерта" (2:3) получил красную карточку. Также в данном матче за два предупреждения был удален с поля полузащитник Айбол Абикен. При этом защитник "желто-черных" Нуралы Алип в шести еврокубковых играх заработал три предупреждения. В связи с чем все трое пропустят предстоящую встречу.

"Кайрат" после длительного 9-часового перелета уже прибыл в Люксембург. По плану, алматинцы вечером проведут предматчевую тренировку.

Первый матч команд пройдет 19 августа. Начало - в 23:30. Ответный состоится через неделю в Алматы.

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Люксембург Лига конференций

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