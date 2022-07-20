Капитан "Кызыл-Жара" обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана

Вратарь и капитан "Кызыл-Жара" Мирослав Лобанцев высказался об участии своего клуба в Лиге конференций и обратился к остальным представителям Казахстана в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хочу сказать, что для любого футболиста еврокубки - это праздник, будь то Лиге чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Поэтому мы рады участвовать, гордимся этим и гордимся представлять Казахстан в этом турнире и постараемся принести очки. Хотим пожелать "Астане", "Кайрату", "Тоболу" того же - побед и очков. Это будут общие наши очки и еще раз повторюсь, что для нас это честь представлять Казахстан на международной арене", - сказал Лобанцев на пресс-конференции.

Напомним, что матч между "Кызыл-Жаром" и "Осиеком" пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по местному времени.

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