"Должны побороться за выход в плей-офф". Cпециалист - о жеребьевке для "Кайрата" в группе Лиги конференций

"Кайрат" должен побороться за выход в плей-офф Лиги конференций, считает известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что в группе, куда попали алматинцы, нет ярко выраженного фаворита.

"Кайрат" попал в ровную группу и, что интересно, все соперники культивируют разный стиль футбола. Здесь нет явных фаворитов. Можно сказать, что "Базель" имеет небольшое преимущество - все-таки швейцарский футбол, если брать чемпионат этой страны и сборную, стоит выше остальных в нашей группе.

Что касается "Карабаха" и "Омонии", то играть с ними будет интересно и предпочтение среди них отдать кому-то сложно.

Если говорить о еврокубковом опыте, то нужно в первую очередь отметить "Базель", давно выступающий в континентальных турнирах. Где-то "Омония" выскакивала, "Карабах" провел много игр в еврокубках. И все эти клубы популярны в своих странах. Опыт "Кайрата", по сравнению с ними, конечно, скромнее.

Тем не менее стоит вспомнить, как наши соперники подошли к Лиге конференций. Та же "Омония", как и "Кайрат", стартовала с Лиги чемпионов, откуда вылетела в Лигу Европы, а затем и в этот турнир. Безусловно, группа очень интересная, нет слабых клубов, но и ярко выраженных сильных команд тоже нет.

"Кайрат" должен побороться за одну из путевок в стадию плей-офф. Такая задача, наверное, будет стоять перед алматинцами", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в групповой этап еврокубкового турнира. Алматинцы сыграют в квартете H со швейцарским "Базелем", азербайджанским "Карабахом" и кипрской "Омонией". Первый матч "желто-черные" проведут 16 сентября. Расписание будет доступно позднее.

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