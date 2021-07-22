Шведский "Мьельбю" прибыл в Алматы на матч четвёртого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Матч против "Кайрата" состоится 26 ноября в Алматы. Встреча начнётся в 20:30 по местному времени.

"Джетлаг и дождь над Алматы. Первый день", - пишет пресс-служба шведского клуба.

После трёх туров "Кайрат" имеет в зачёте два очка и занимает 27-е место в турнирной таблице, а "Мьёльбю" с семью баллами идёт на девятой позиции.

В предыдущих турах "Кайрат" сыграл вничью с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1) на выезде, а также проиграл дома "Панатинаикосу" (1:5).

Шведский клуб, который в 2025 году становился чемпионом своей страны обыграл на своём поле "Интер Эскальдес" из Андорры (2:0) и боснийский "Борац" (2:0). Кроме того, шведы сыграли на выезде вничью с грузинской "Иберией 1999" (1:1).

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