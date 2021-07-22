"Аталанта" потеряла двух ключевых игроков перед матчем с "Кайратом"

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" столкнулся с серьёзными кадровым проблемами перед матчем с алматинским "Кайратом" в Лиге конференций, передают Vesti.kz.

"Бергамаски" потеряли сразу двух ключевых игроков матче чемпионата Италии против "Фрозиноне" (4:4). В той игре травмы получили нападающий Джанлука Скамакка и полузащитник Рауль Белланова.

Заявление "Аталанты"

Пресс-служба клуба выступила с заявлением по ситуации с игроками:

Рауль Белланова получил растяжение длинной приводящей мышцы левой ноги. Он точно пропустит ближайшие игры и, как ожидается, вернется на поле ближе к концу ноября.

Джанлука Скамакка испытывает серьезный дискомфорт в сгибателях правого бедра. Сроки его восстановления оценят на следующей неделе, но он гарантированно пропустит несколько ближайших туров.

Оба игрока являются ключевыми элементами состава "Аталанты" под руководством Маурицио Сарри и партнерами по сборной Италии.

Пропустят два важных матча

Из-за этих повреждений они не смогут принять участие в важнейшем матче Серии А против "Фиорентины" (30 октября), а также пропустят встречу Лиги Конференций против "Кайрата".

Матч "Аталанта" - "Кайрат" состоится 5 ноября в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций и пройдёт в Бергамо.

После двух туров ЛК в активе итальянского клуба три очка, в активе алматинского - один набранный балл.

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