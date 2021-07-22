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Лига конференций
Вчера 11:11
 

"Аталанта" потеряла двух ключевых игроков перед матчем с "Кайратом"

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"Аталанта" потеряла двух ключевых игроков перед матчем с "Кайратом" ©ФК "Аталанта"

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" столкнулся с серьёзными кадровым проблемами перед матчем с алматинским "Кайратом" в Лиге конференций, передают Vesti.kz.

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Итальянский футбольный клуб "Аталанта" столкнулся с серьёзными кадровым проблемами перед матчем с алматинским "Кайратом" в Лиге конференций, передают Vesti.kz.

"Бергамаски" потеряли сразу двух ключевых игроков матче чемпионата Италии против "Фрозиноне" (4:4). В той игре травмы получили нападающий Джанлука Скамакка и полузащитник Рауль Белланова.

Заявление "Аталанты"

Пресс-служба клуба выступила с заявлением по ситуации с игроками:

  • Рауль Белланова получил растяжение длинной приводящей мышцы левой ноги. Он точно пропустит ближайшие игры и, как ожидается, вернется на поле ближе к концу ноября.
  • Джанлука Скамакка испытывает серьезный дискомфорт в сгибателях правого бедра. Сроки его восстановления оценят на следующей неделе, но он гарантированно пропустит несколько ближайших туров. 

Оба игрока являются ключевыми элементами состава "Аталанты" под руководством Маурицио Сарри и партнерами по сборной Италии.

Пропустят два важных матча

Из-за этих повреждений они не смогут принять участие в важнейшем матче Серии А против "Фиорентины" (30 октября), а также пропустят встречу Лиги Конференций против "Кайрата".

Матч "Аталанта" - "Кайрат" состоится 5 ноября в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций и пройдёт в Бергамо.

После двух туров ЛК в активе итальянского клуба три очка, в активе алматинского - один набранный балл.

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Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

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Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Флоренция   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 октября 00:45   •   не начат
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
- : -
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
Кто победит в основное время?
Фиорентина
Ничья
Аталанта
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