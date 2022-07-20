"Алвеш - это не потеря". Кекер - о старте "Кайрата" в Лиге конференций и молодых игроках

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о будущем матче против венгерской "Кишварды", который пройдет в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. В частности, 42-летний специалист рассказал об уходе Рикарду Алвеша, прогрессе Адилета Садыбекова и о доверии к молодежи.

- Кирилл Сергеевич, каковы Ваши ожидания от предстоящей встречи?

- Еврокубки - это всегда праздник футбола. Мы ждем интересный матч. Вместе с тренерским штабом и командой мы проанализировали соперника, благодаря чему знаем сильные и слабые стороны "Кишварды".

Что касаемо преимущества в наличии еврокубкового опыта, опыт - дело наживное. У нас сильно обновился состав по сравнению с прошлым годом. Поэтому не считаю, что у нас есть преимущество в этом аспекте. У нас есть понимание, как все правильно выстроить и подготовить команду. Тут больше может сказаться наличие опыта в вопросах организации.

- Как Вы воспринимаете уход Рикарду Алвеша?

- Уход Рикарду - это факт, и мы уважаем его выбор. Лично я считаю, что это не потеря для команды, а возможность для других игроков проявить себя и доказать свою состоятельность.

- Можно ли сказать, что Садыбеков после двух удачных матчей в Кубке Казахстана значительно повысил свои шансы на основу в предстоящей игре Лиги конференций?

- Садыбеков, как и другие игроки, повышает свой уровень в тренировочном процессе, а в играх он старается реализовывать свой потенциал. В день игры мы определимся, кто выйдет в стартовом составе.

- После ухода Алвеша в средней линии у "Кайрата" исключительно молодые игроки. Вы допускаете, что в матчах с "Кишвардой" будет сказываться недостаток опыта?

- На данный момент молодость и опыт - это две составляющие нашей команды. Предстартовое волнение возможно, но это нормальный рабочий процесс. Я доверяю и верю всем игрокам, которые находятся в нашей команде, тем более молодым. Они нуждаются в поддержке.

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Кайрат" - "Кишварда" пройдет 21 июля в Алматы, начало встречи - в 20:00. Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии.

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