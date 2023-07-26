"Актобе" не может вылететь на матч Лиги конференций. Названы неожиданные причины

"Актобе" не может вылететь в Кутаиси (Грузия) на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Торпедо", сообщает Meta-ratings.kz.

Рейс казахстанской команды задерживается на более чем в полтора часа. Грузинская сторона не дает добро на прием чартерного рейса из Актобе.

Кроме того, ивуарийскому нападающему Андерсону Ньянгбо отказали в грузинской визе.

Напомним, первый матч "красно-белые" проведут 27 июля на выезде, ответный матч - 3 августа в Актобе.

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