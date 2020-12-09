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Футзал Чемпионат Европы по футзалу Отборочный турнир Чемпионата Европы 2020/22 Групповой этап, Группа 5, мужчины

Казахстан - Венгрия (09.12.2020)

Описание матча История встреч Турнирная таблица ТВ-трансляции
Турнир: Отборочный турнир Чемпионата Европы 2020/22
Этап турнира: Групповой этап, Группа 5, мужчины
Дата проведения: Вчера 19:30
Место проведения: Казахстан, Нур-Султан , ДС "Жекпе-Жек Холл"
Статус соревнования: закончен
Казахстан
Казахстан
 		5:0
(4:0, 1:0) 		Венгрия
Венгрия

Протокол соревнования

'7 Гол Арнольд Кнауб
'10 Гол Даурен Нургожин
'13 Гол Арнольд Кнауб
'14 Гол Альберт Акбаликов
'22 Гол Даурен Турсагулов
'39 Предупреждение Саболч Хорват

Составы команд

Казахстан вр Нуралем Байдулла
Казахстан вр Александр Гуров
Казахстан Бразилия зщ да Силва Дуглас Жуниор - Негрейрос
Казахстан зщ Даурен Нургожин Гол
Казахстан зщ Биржан Оразов
Казахстан зщ Динмухамбет Сулейменов
Казахстан ун Виктор Клинов
Казахстан ун Болат Сарбасов
Казахстан ун Ринат Турегазин
Казахстан нп Альберт Акбаликов Гол
Казахстан нп Азат Валиулин
Казахстан нп Чингиз Есенаманов
Казахстан нп Арнольд Кнауб Гол Гол
Казахстан нп Даурен Турсагулов Гол
Венгрия вр Давид Мезей
Венгрия вр Балинт Шашди
Венгрия ун Ричард Рабольд
Венгрия ун Балаж Рутой
Венгрия ун Шаболч Сеги
Венгрия ун Тамаш Сентеш-Биро
Венгрия ун Аттила Тот
Венгрия ун Лайош Фараго
Венгрия ун Бенедек Хорват
Венгрия ун Саболч Хорват Предупреждение
Венгрия нп Норберт Хорват
Венгрия нп Герге Шишка
27.4 Средний возраст игроков 26.5

Тренеры команд

Бразилия Главный тренер Пиуло Рикардо Кака - Фигейрао Силва
Венгрия Главный тренер Йожеф Турзо
 
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