Сборная Казахстана завоевала десять медалей на историческом чемпионате мира по самбо

Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате мира по самбо в Ташкенте (Узбекистан), передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали десять наград, благодаря чему в общем зачете оказались на четвертом месте. Вперед себя они пропустили Россию, Узбекистан и Беларусь.

Золото выиграла Гульдана Алмуханбетова в категории до 54 килограммов среди женщин и Рахат Жаниет в весе до 64 килограммов у мужчин.

Три серебра принесли Мади Райхан (до 98 килограммов), Ажар Саликова (65 килограммов) и Дилдаш Куришбаева (до 72 килограммов).

Бронзовые награды достались Болатбеку Раимкулову (до 58 килограммов), Айдыну Дартаеву (до 79 килограммов), Нуркену Домбаеву (до 58 килограммов), Адильбеку Сеисову (до 64 килограммов) и Умару Янковскому (до 88 килограммов).

В соревнованиях участвовал спортсмены из 51 страны мира. Были определены сильнейшие в трех категориях: спортивном и боевом самбо, а также в состязаниях среди женщин. Этот турнир стал первым, проведенным после признания дисциплины Международным олимпийским комитетом.

Отметим, что самбо зародилось в СССР в 1938 году. В его основу входила техника самозащиты без оружия. Дисциплина претендовала на включение в программу Олимпиады-80, но в последний момент была лишена этого права. 20 июля этого года МОК впервые признал самбо олимпийским видом спорта.