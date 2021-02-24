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Казахстанец проведет бой за звание лучшего бойца Азии на турнире BRAVE CF 47

Он считается одним из главных претендентов в своем дивизионе.

Казахстанец проведет бой за звание лучшего бойца Азии на турнире BRAVE CF 47
Афиша: BRAVE CF
Новости спорта Единоборства
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Казахстанский боец Асу Алмабаев встретится с Рыскулбеком Ибраимовым из Кыргызстана в судьбоносном поединке наилегчайшего веса на BRAVE CF 47, сообщает пресс-служба турнира. 

Отмечается, что эти два главных претендента в своем дивизионе будут драться за звание сильнейшего бойца наилегчайшего веса (до 57 килограммов) Азии.

BRAVE CF 47 состоится 11 марта в Королевстве Бахрейн, также известном как Kombat Kingdom. Событие откроет серию из четырех турниров, проводимых промоушеном у себя на родине в этой стране.

Серия побед Ибраимова составляет семь боев, всего в карьере он 18 раз выходил победителем и восемь раз проигрывал. У Алмабаева (12-2) же восемь побед подряд. 

Возглавит же BRAVE CF 47 претендентский бой в легком весе между Абдисаламом Кубанычбеком из Кыргызстана и Роландо Даем из Филиппин. Победитель этого боя получит звание лучшего легковеса Азии и шанс подраться за пояс чемпиона лиги против Амина Аюба.

Полный файткард:
Легкий вес: Абдисалам Кубанычбек vs Роландо Дай
Полулегкий вес: Тэ Кюн Ким vs Хусейн Кадимагомаев
Супер полусредний вес: Нурсултон Рузибоев - Андреас Шталь
Легчайший вес: Мохаммад Фархад - Улуми Карим
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев vs Рыскулбек Ибраимов
Полулегкий вес: Агшин Бабаев vs Абдул Азим Бадахши
Промежуточный вес (68 килограммов): Немат Абдрашитов vs Анзор Абдулхожаев
Промежуточный вес (63 килограмма): Рана Рудра - Али Гулиев
Наилегчайший вес: Рахматулла Юсуфзай vs Дженел Лауса

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Метки:
Кыргызстан Бахрейн MMA

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