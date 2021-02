Казахстанец проведет бой за звание лучшего бойца Азии на турнире BRAVE CF 47

Казахстанский боец Асу Алмабаев встретится с Рыскулбеком Ибраимовым из Кыргызстана в судьбоносном поединке наилегчайшего веса на BRAVE CF 47, сообщает пресс-служба турнира.

Отмечается, что эти два главных претендента в своем дивизионе будут драться за звание сильнейшего бойца наилегчайшего веса (до 57 килограммов) Азии.

BRAVE CF 47 состоится 11 марта в Королевстве Бахрейн, также известном как Kombat Kingdom. Событие откроет серию из четырех турниров, проводимых промоушеном у себя на родине в этой стране.

Серия побед Ибраимова составляет семь боев, всего в карьере он 18 раз выходил победителем и восемь раз проигрывал. У Алмабаева (12-2) же восемь побед подряд.

Возглавит же BRAVE CF 47 претендентский бой в легком весе между Абдисаламом Кубанычбеком из Кыргызстана и Роландо Даем из Филиппин. Победитель этого боя получит звание лучшего легковеса Азии и шанс подраться за пояс чемпиона лиги против Амина Аюба.

Полный файткард:

Легкий вес: Абдисалам Кубанычбек vs Роландо Дай

Полулегкий вес: Тэ Кюн Ким vs Хусейн Кадимагомаев

Супер полусредний вес: Нурсултон Рузибоев - Андреас Шталь

Легчайший вес: Мохаммад Фархад - Улуми Карим

Наилегчайший вес: Асу Алмабаев vs Рыскулбек Ибраимов

Полулегкий вес: Агшин Бабаев vs Абдул Азим Бадахши

Промежуточный вес (68 килограммов): Немат Абдрашитов vs Анзор Абдулхожаев

Промежуточный вес (63 килограмма): Рана Рудра - Али Гулиев

Наилегчайший вес: Рахматулла Юсуфзай vs Дженел Лауса

