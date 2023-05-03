Казахстанец попал в скандал на чемпионате мира в Ташкенте

На чемпионате мира по панкратиону в Ташкенте произошел скандал с казахстанским бойцом Жасуланом Акимжаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По окончании боя против представителя Украины Акимжан высказал недовольство решениями судей. Его наставник Диас Кабдуов также прокомментировал происходящее:

"Всем Уалейкумассалам. Вчера был первый день, где мы семь золото взяли. Сегодня почти в каждом весе ребята жестко, достойно бьются и получается, что такие моменты делают. Оставалось 40 секунд, был счет 1:1, Жасик дал майя (удар) сопернику в корпус - это два балла, счет 3:1, но рефери дал один балл, хорошо 2:1. Есть главный судья, рефери, два боковых - четыре судьи. Подходит женщина, судья за сборную Украины и получается технично говорит убрать балл, но мы этого не видели - это с трибун. И получается балл убрали - все, не засчитали балл, вот так подсудили. Я пошел к главному судье, поговорили, он говорят, что эта женщина неправильно сделала, ее надо отстранить. Но система уже запустилась, сейчас будем решать".

Позже стало известно, что Акимжан уступил: "К сожалению, в снова организованном бою Жасулан Акимжан попал на прием "анаконда" и проиграл...".

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