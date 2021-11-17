Казахстан завоевал три золота на ЧМ по панкратиону

На чемпионате мира по панкратиону в Харькове (Украина) казахстанцы сумели завоевать три золотых медали, сообщает Sports.ru.
Чемпионами мира стали Кошен Аканов, Муратбек Касымбай и Диар Нургожай. Всего же в копилке мужской сборной Казахстана 10 медалей.
Список медалистов от Казахстана:
Золото
Кошен Аканов, вес 66 килограммов
Муратбек Касымбай, вес 71 килограмм
Диар Нургожай, вес 100 килограммов
Серебро
Азамат Тасболатов, вес 60 килограммов
Али Кабдолла, вес 77 килограммов
Нуртас Жумагазыулы, вес 92 килограмма
Бронза
Ералы Каримжан, вес 66 килограммов
Адильбек Кайыргали, вес 71 килограмм
Даурен Ермеков, вес 92 килограмма
Дархан Дауытханов, вес +100 килограммов